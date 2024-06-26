Швейцария рискует оказаться одной из сторон украинского кризиса благодаря реэкспорту оружия, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер. Его слова приводит РИА Новости .

В своей колонке в газете Blick он назвал соответствующее разрешение комитета Нацсовета страны «вершиной позора швейцарской политики». Речь идет о поставках Киеву швейцарского вооружения, находящегося за рубежом.

«Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта», — указал Хеер.

Власти страны, по его словам, превратилось в проводника интересов киевского режима, несмотря на большой потенциал Берна в качестве нейтрального посредника между РФ и Украиной. При этом проукраинский курс в первую очередь продвигается политиками-женщинами, включая президента страны Виолу Амерд.

«Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей», — предложил Хеер.