Хеер: Швейцария рискует стать стороной конфликта на Украине
Швейцария рискует оказаться одной из сторон украинского кризиса благодаря реэкспорту оружия, заявил депутат Национального совета от Швейцарской народной партии Альфред Хеер. Его слова приводит РИА Новости.
В своей колонке в газете Blick он назвал соответствующее разрешение комитета Нацсовета страны «вершиной позора швейцарской политики». Речь идет о поставках Киеву швейцарского вооружения, находящегося за рубежом.
«Таким образом, Швейцария отказывается от своей нейтральной позиции и становится участником конфликта», — указал Хеер.
Власти страны, по его словам, превратилось в проводника интересов киевского режима, несмотря на большой потенциал Берна в качестве нейтрального посредника между РФ и Украиной. При этом проукраинский курс в первую очередь продвигается политиками-женщинами, включая президента страны Виолу Амерд.
«Если эти женщины думают, что швейцарское оружие нужно использовать в этом конфликте для убийства людей, которые ничего нам не сделали, и якобы для защиты наших ценностей на Украине, то им логично послать туда своих мужей и сыновей», — предложил Хеер.