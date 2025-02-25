Политолог: Трамп продемонстрировал Макрону свою власть

Задача Эмманюэля Макрона в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заключалась в том, чтобы прощупать, судя по всему буквально, позицию Трампа и попытаться обозначить американскому президенту позицию Европы по ряду ключевых вопросов. Но обе задачи он провалил, сказал РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Ахмат Хасанов.

Поражение №1: Белый дом

С неудачей Макрон столкнулся уже в самом начале своего визита. Дональд Трамп, вместо того, чтобы встретить Макрона лично, отправил к нему сотрудницу своей администрации Абигейл Джонс, оставив претендента на звание Наполеона IV без сопровождения и почестей.

Так, по словам политолога, Трамп продемонстрировал всем, что Макрон для него — политик второго эшелона.

Поражение №2:Коленки

В ходе разговора Макрон, пытаясь создать дружескую атмосферу и видимость позитивных обсуждений, на секунду положил руку на колено президенту США, после чего, видимо, одумался и поспешно ее убрал.

«Но Дональд Трамп — искушенный любитель жестов. Его рукопожатия всегда вызывали дискуссии в кругах политологов и психологов. Твердое рукопожатие, привычка отдергивать руку собеседника резко к себе, прямое положение руки – все это сигналы доминирующего положения», - сказал эксперт.

В ответ на неловкое действие Макрона Трамп положил руку ему на колено. Но французскому лидеру это почему-то не понравилось. Однако Трампа это не смутило: он твердо продолжал возвращать руку на колено визави, мило беседуя с журналистом. В конце, кстати, он даже чуть хлопнул по ноге французского политика. Это очередная демонстрация власти.

Поражение №3: «Диктатор»

Трамп любит использовать гибкие формулировки и не терпит, когда ему пытаются навязать агрессивную риторику. В ходе встречи один из журналистов спросил, назовет ли он президента РФ Владимира Путина диктатором. Макрон начал улыбаться, но когда Трамп сказал, что не использует такие слова необдуманно, выражение лица президента Франции стало грустным.

Он несколько раз облизнул губы и одобряюще кивнул в завершении. Европейский тренд на вечную улыбку и открытое проявление эмоций ставит лидеров стран Старого Света в неудобное положение. В итоге Макрон выглядел как школьник, которого поправил учитель.

На уровне невербального общение, которое считывается массовым зрителем лучше, чем любая фактология, Трамп выглядел абсолютным триумфатором, который определяет судьбу еще десятерых таких политиков, как Макрон. По факту так оно и есть, заключил эксперт.