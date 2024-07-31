Харрис поддержала действия Израиля в Ливане

«У Израиля есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является „Хезболлах“, — заявила Харрис на брифинге прессы.

Она добавила, что «нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак».

Ранее ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута, 68 человек были ранены, погибла одна женщина.