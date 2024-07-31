Харрис поддержала действия Израиля в Ливане
Вице-президент США Харрис оправдала удары Израиля по Бейруту
Вице-президент США Камала Харрис оправдала удары Израиля по Бейруту, пишет РИА Новости.
«У Израиля есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является „Хезболлах“, — заявила Харрис на брифинге прессы.
Она добавила, что «нужно работать над дипломатическим решением, которое приведет к окончанию таких атак».
Ранее ЦАХАЛ нанес удар по пригороду Бейрута, 68 человек были ранены, погибла одна женщина.