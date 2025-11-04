Handelsblatt: в Германии все еще не планируют продавать Украине ракеты Taurus

Немецкие власти все еще исключают вероятность отправки Украине крылатых ракет Taurus, которые ВСУ просят у Берлина. Чтобы компенсировать свой отказ, ФРГ может нарастить в следующем году помощь Киеву на три млрд евро, рассказали Handelsblatt источники в правительстве, сообщает ТАСС .

По их словам, в ФРГ рассчитывают на то, что Украина применит передаваемые страной деньги на разработку аналога Taurus своего дальнобойного оружия, среди которого крылатые ракеты «Фламинго». Прошлый немецкий канцлер Олаф Шольц исключал передачу Украине дальнобойных ракет. Он не хотел, чтобы Германия втягивалась в конфликт с РФ.

Преемник Шольца Фридрих Мерц в рамках предвыборной кампании говорил, что передаст Украине такие ракеты. Однако, когда стал канцлером, отказался от подобного действия.

В начале сентября посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил, что отношения России и Германии изменятся, если ФРГ передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Москву беспокоит, что вооружения будут запускать немецкие военные.

