ХАМАС опроверг сообщения о смерти своего лидера в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя жив и даже уже навестил могилу сына, который погиб при ударе в Дохе, сообщает ТАСС .

Сообщения о том, что Халиль аль-Хейя погиб, распространились после того, как по его резиденции в Дохе был нанесен удар со стороны Израиля. Однако, как утверждает ХАМАС, его лидер все еще жив.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — говорится в сообщении радикалов.

При этом подтверждающих фотографий или видеороликов, что Халиль аль-Хейя действительно жив, движение обнародовать не стало.

Ранее сообщалось, что сын аль-Хейи погиб при ударе Израиля по Дохе. Вместе с ним погибли еще четыре человека.