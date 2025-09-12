ХАМАС опроверг сообщения о смерти своего лидера в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хейя жив и даже уже навестил могилу сына, который погиб при ударе в Дохе, сообщает ТАСС.
Сообщения о том, что Халиль аль-Хейя погиб, распространились после того, как по его резиденции в Дохе был нанесен удар со стороны Израиля. Однако, как утверждает ХАМАС, его лидер все еще жив.
«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», — говорится в сообщении радикалов.
При этом подтверждающих фотографий или видеороликов, что Халиль аль-Хейя действительно жив, движение обнародовать не стало.
Ранее сообщалось, что сын аль-Хейи погиб при ударе Израиля по Дохе. Вместе с ним погибли еще четыре человека.