Хабек: Европа не даст США помыкать собой

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Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности к торговой войне с США

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о готовности стран Европы ввести торговые пошлины против США, сообщает ТАСС.

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Мы не можем позволить собой помыкать», заявил немецкий политик, добавив, что торговая война повредит всем участникам мировой торговли.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.

Руководство этих государств заявило о готовности принять ответные меры против американских производителей.