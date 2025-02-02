Хабек: Европа не даст США помыкать собой
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности к торговой войне с США
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил о готовности стран Европы ввести торговые пошлины против США, сообщает ТАСС.
«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Мы не можем позволить собой помыкать», заявил немецкий политик, добавив, что торговая война повредит всем участникам мировой торговли.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая.
Руководство этих государств заявило о готовности принять ответные меры против американских производителей.