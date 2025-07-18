сегодня в 06:05

В публикации в соцсети X президент Колумбии Густаво Петро назвал систему наемничества "преступным разграблением национальных ресурсов".

Так он отреагировал на данные российского посла Николая Тавдумадзе о продолжающейся массовой вербовке колумбийцев для войны на Украине.

«Государственные средства, вложенные в подготовку наших военных специалистов, преступно направляются на чужие войны, это циничный бизнес на жизнях нашей молодежи, который ведут криминальные структуры под прикрытием частных военных компаний»— написал Петро.

В марте родственники наемников устроили акцию протеста у здания МИД, требуя вернуть их близких домой.

Тавдумадзе ранее заявлял, что вербовка ведется через украинские диппредставительства, что нарушает Венскую конвенцию. Официальная Богота признает — точных данных о количестве граждан на фронте у них нет.