Глава Колумбии: глупость Зеленского в том, что он позволил собой манипулировать

Президент Колумбии Густаво Петро подверг резкой критике политику украинского лидера Владимира Зеленского, заявив о его подверженности влиянию европейских держав и передаче экономики страны в руки США. Предметом критики, в частности, стало соглашение о редкоземельных металлах, которое, по мнению Петро, является ошибочным шагом, сообщает «Царьград» .

«Глупость Зеленского, и я говорю об этом прямо, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда. Они воюют со своими славянскими братьями и в итоге отдают Украину американцам. Глупость!» — написал Петро в соцсети X, комментируя заключение сделки между Украиной и США.

По данным Financial Times, Киев пошел на уступки в рамках соглашения по редкоземельным металлам с Соединенными Штатами, отказавшись от первоначальных требований о компенсации в размере 500 млрд долларов.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Зеленский посетит Вашингтон для подписания соглашения по минеральным ресурсам с Дональдом Трампом. Мероприятие запланировано на 28 февраля.