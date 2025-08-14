Губернатор Аляски Данливи: встреча Путина и Трампа может длиться несколько часов

Как считает губернатор Аляски Майк Данливи, встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может идти несколько часов, сообщает РИА Новости .

«Думаю, встреча будет длиться несколько часов, не дней, и считаю, что она определит, какими будут следующие встречи», — отметил Данливи в эфире Alaska’s News Source.

Он перед саммитом планирует обсудить с главой государства строительство газопровода на Аляске, а также вопросы энергетики в целом. Еще в планах затронуть тему критических минералов.

Лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Встреча начнется в Анкоридже в 11:30 по местному времени (в 22:30 по Москве).