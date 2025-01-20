Guardian: у берегов Эстонии собираются военные корабли НАТО

сегодня в 04:59

Флотилия НАТО собирается у берегов Эстонии для защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, в Таллин прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик.

Ожидается, что прибудут французский минный тральщик и дополнительные корабли альянса.

По словам бельгийского руководителя оперативной группы Эрика Кокса, всего будет около 6-7 кораблей.

Он отметил, что флотилия НАТО будет выполнять функции «камер безопасности Балтийского моря».

Ранее на Балтийском море военные корабли НАТО начали патрулировать акваторию в рамках миссии Baltic Sentry, она якобы нужна для повышения осведомленности альянса на море.

О начале миссии Baltic Sentry объявили после саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 января в Хельсинки.