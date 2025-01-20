Guardian: у берегов Эстонии собираются военные корабли НАТО
Флотилия НАТО собирается у берегов Эстонии для защиты европейских подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском море, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.
Как пишет издание, в Таллин прибыли голландский фрегат и военно-морское исследовательское судно, а также немецкий тральщик.
Ожидается, что прибудут французский минный тральщик и дополнительные корабли альянса.
По словам бельгийского руководителя оперативной группы Эрика Кокса, всего будет около 6-7 кораблей.
Он отметил, что флотилия НАТО будет выполнять функции «камер безопасности Балтийского моря».
Ранее на Балтийском море военные корабли НАТО начали патрулировать акваторию в рамках миссии Baltic Sentry, она якобы нужна для повышения осведомленности альянса на море.
О начале миссии Baltic Sentry объявили после саммита Североатлантического альянса, который прошел 14 января в Хельсинки.