Guardian: решение Трампа об ударах по Ирану зависит от Уиткоффа и Кушнера

Решение американского президента Дональда Трампа о потенциальных ударах по Ирану будет зависеть от оценки спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера намерений Тегерана по ядерной сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Ранее сообщалось, что Пентагон вновь обеспокоен возможными ответными ударами Ирана по военным базам Штатов на Ближнем Востоке, где находятся от 30 до 40 тыс. американских солдат. По словам американского военного чиновника, по этой причине Центральное командование США держит два авианосца далеко от Ирана, чтобы предотвратить их поражение баллистическими ракетами.

Как предположила экс-сотрудник Пентагона Кэтрин Томпсон, идет подготовка к гораздо более длительному конфликту. Вашингтон ожидает ответ Ирана, представляющий большую угрозу для баз США в регионе.

Ранее различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран. Израильские чиновники утверждают, что президент Дональд Трамп намерен уже «в ближайшее время» нанести масштабный удар по Ирану.

