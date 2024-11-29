Грузинская полиция отогнала протестующих в Тбилиси от здания парламента
Грузинская полиция смогла отогнать протестующих от баррикад на проспекте Руставели, сообщает «Интерфакс»
Сотрудники полиции разбирают баррикады, возведенные протестующими из скамеек, мусорных баков и других крупных предметов.
С помощью водометов были потушены большие костры, устроенные демонстрантами.
Во время столкновений в Тбилиси перед зданием парламента пострадали три сотрудника МВД.
Ранее сообщалось, что возмущенные люди уже перекрыли проспект Руставели. Одна из ключевых дорог в Тбилиси оказалась заблокирована для движения. Оппозиция не согласна в том числе с тем, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства с ЕС в 2014 году за собственный счет.