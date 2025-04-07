Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за продолжение боевых действий на Украине несет «глубинное государство», сообщает газета «Взгляд» .

«На Украине продолжается конфликт, разрушения, там огромные жертвы. В противовес этому у Украины хорошее сотрудничество с европейской бюрократией, но, поверьте, для народа Украины в этом никакой пользы», — сказал глава грузинского правительства.

Он подчеркнул, что Тбилиси находится под давлением «глубинного государства», так как Грузии удалось избежать украинского сценария.

По словам премьера Грузии, именно «глубинное государство» отдало поручение структурам Евросоюза продолжать российско-украинский конфликт. До этого в украинский кризис были вовлечены структуры Соединенных Штатов, но сейчас продолжением боевых действий руководит «глубинное государство».

Кобахидзе добавил, что «глубинное государство» использует европейскую бюрократию в своих интересах. Грузия же продолжит защищать свои национальные интересы и не допустит украинского сценария.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что российско-украинский конфликт может завершиться в конце мая 2025 года, этот сценарий входит в планы Запада.