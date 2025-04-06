Украинский конфликт может завершиться в конце мая 2025 года, этот сценарий входит в планы Запада. Такое заявление сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости .

«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила Тимощенко.

По прогнозам бывшего премьер-министра Украины, после того как украинский кризис завершится, внутри страны начнется перезагрузка власти — назначат и проведут президентские выборы.

Официально президентский срок Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года, но он остался у власти, объяснив это тем, что в период действия режима военного положения невозможно полноценно провести честные выборы нового лидера страны.

Однако президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что в настоящее время единственной легитимной властью Украины является парламент и спикер Верховной рады.