Юлия Тимошенко назвала дату, когда Запад планирует завершить украинский конфликт
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Украинский конфликт может завершиться в конце мая 2025 года, этот сценарий входит в планы Запада. Такое заявление сделала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщает РИА Новости.
«Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая», — заявила Тимощенко.
По прогнозам бывшего премьер-министра Украины, после того как украинский кризис завершится, внутри страны начнется перезагрузка власти — назначат и проведут президентские выборы.
Официально президентский срок Владимира Зеленского истек еще 20 мая 2024 года, но он остался у власти, объяснив это тем, что в период действия режима военного положения невозможно полноценно провести честные выборы нового лидера страны.
Однако президент России Владимир Путин ранее указывал на то, что в настоящее время единственной легитимной властью Украины является парламент и спикер Верховной рады.