Грушко указал на след Британии в последних провокациях Украины

сегодня в 19:18

Грушко: Москва увидела след Лондона в провокациях Киева в РФ

Российская сторона усматривает руку Лондона в инциденте с атакой украинской стороны на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области. Целью данной акции, по мнению Москвы, является срыв перспективы мирных переговоров, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС .

«Конечно, то, что произошло сегодня (29 декабря — ред.), это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД подчеркнул, что всякий раз, когда переговоры приближаются к этапу поиска компромиссов, киевские власти прибегают к провокациям, препятствуя созданию благоприятной обстановки для мирного разрешения конфликта.

При этом, по словам Грушко, эти провокации отличаются крайней остротой и явно направлены на подрыв любых перспектив диалога. Особенно отчетливо прослеживается влияние британской стороны в действиях Киева.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытка атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области со стороны Москвы не останется без ответа.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.