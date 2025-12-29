Грушко указал на след Британии в последних провокациях Украины
Российская сторона усматривает руку Лондона в инциденте с атакой украинской стороны на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области. Целью данной акции, по мнению Москвы, является срыв перспективы мирных переговоров, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, пишет ТАСС.
«Конечно, то, что произошло сегодня (29 декабря — ред.), это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира», — подчеркнул Грушко.
Замглавы МИД подчеркнул, что всякий раз, когда переговоры приближаются к этапу поиска компромиссов, киевские власти прибегают к провокациям, препятствуя созданию благоприятной обстановки для мирного разрешения конфликта.
При этом, по словам Грушко, эти провокации отличаются крайней остротой и явно направлены на подрыв любых перспектив диалога. Особенно отчетливо прослеживается влияние британской стороны в действиях Киева.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытка атаковать госрезиденцию Путина в Новгородской области со стороны Москвы не останется без ответа.
