Грушко назвал регион Балтийского моря зоной противостояния НАТО

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что регион Балтийского моря усилиями НАТО стал зоной противостояния альянса с Россией, сообщается на сайте российского МИД.

По словам дипломата, в массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах.

«Появились мечтатели превратить Балтику во „внутреннее море НАТО“, — отметил он.

Грушко также добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря​.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Евросоюз кардинально изменился и теперь представляет «прямую угрозу» для России, что делает вступление Украины в его ряды неприемлемым.

В заключение Медведев назвал Брюссель «настоящим врагом России» и приравнял уровень опасности, исходящей от нынешнего ЕС, к угрозе со стороны НАТО.