Грушко назвал регион Балтийского моря зоной противостояния НАТО
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что регион Балтийского моря усилиями НАТО стал зоной противостояния альянса с Россией, сообщается на сайте российского МИД.
По словам дипломата, в массовом порядке закупаются вооружения, призванные обеспечить превосходство во всех операционных сферах и на всех театрах.
«Появились мечтатели превратить Балтику во „внутреннее море НАТО“, — отметил он.
Грушко также добавил, что такие же планы вынашиваются в отношении Черного моря.
Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Евросоюз кардинально изменился и теперь представляет «прямую угрозу» для России, что делает вступление Украины в его ряды неприемлемым.
В заключение Медведев назвал Брюссель «настоящим врагом России» и приравнял уровень опасности, исходящей от нынешнего ЕС, к угрозе со стороны НАТО.