Грушко: Москва ответит на военные учения в Прибалтике

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва ответит на международные военные учения Thunder Fortress 2025 в Литве, которые направлены против РФ, сообщает ТАСС .

Он отметил, что соответствующие меры уже принимаются.

По его словам, воссоздаются два военных округа, в Карелии создается танковый корпус.

«Будут приниматься и другие меры, которые мы посчитаем нужными с тем, чтобы обнулить все вот эти потуги проецировать силу в направлении России», — заявил он.

Ранее стало известно о пропаже четверых американских солдат и гусеничной машины во время учений на полигоне в Пабраде. Днем позже армия США заявила, что затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules обнаружена.