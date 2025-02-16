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902 gr: в Греции помешали проезду грузовиков с 350 тоннами тротила для Украины

В населенном пункте Лаврио в Греции сотрудники рабочего центра заблокировали проезд грузовиков, которые транспортировали 350 тонн тротила на завод EAS, связанный с местным оборонно-промышленным комплексом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Компартии страны 902.gr.

Взрывчатку транспортировали без соблюдения мер безопасности. Тротил планировали использовать для создания 155-мм боеприпасов. Они предназначались для Украины.

Предприятие EAS («Греческие оборонные системы») изготавливает боеприпасы вместе с фирмой из Чехии. Рабочий центр заблокировал проезд 18 грузовиков. Они должны были проехать по городу, тем самым подвергнув риску жизнь людей.

Ранее в Греции заявили, что смогут прожить без газа из РФ.