Гренландский депутат усомнился в правах Дании на остров
"Трамп прав": в Гренландии назвали Данию колонизаторами
Депутат Гренландии Сиумут Куно Фенкер назвал Данию колонизаторами, не имеющими прав на остров, сообщает РИА Новости.
"Дания колонизировала нас. Я согласен с (избранным президентом США - ред) Дональдом Трампом. У нас есть право на самоопределение", - сказал политик в беседе с агентством.
Он добавил, что у Дании де-факто нет законных прав на Гренландию.
Ранее Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию у Дании. Американский лидер также высказывался о возвращении в юрисдикцию США Панамского канала, считал целесообразным переименовать Мексиканский залив в Американский и предлагал Канаде стать 51-м штатом.