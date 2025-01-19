Гренландский депутат усомнился в правах Дании на остров

"Дания колонизировала нас. Я согласен с (избранным президентом США - ред) Дональдом Трампом. У нас есть право на самоопределение", - сказал политик в беседе с агентством.

Он добавил, что у Дании де-факто нет законных прав на Гренландию.

Ранее Трамп заявил о намерении приобрести Гренландию у Дании. Американский лидер также высказывался о возвращении в юрисдикцию США Панамского канала, считал целесообразным переименовать Мексиканский залив в Американский и предлагал Канаде стать 51-м штатом.