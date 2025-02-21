Гренелл: в США заявили, что разочарованы решением Зеленского по миру

Специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что американцы разочарованы тем, что Владимир Зеленский, получая деньги из уплаченных ими налогов, не принимает важные решения для прекращения конфликта, сообщает РИА Новости .

«И опять же, когда американский народ тратит сотни миллиардов долларов, есть чувство разочарования», — отметил он.

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его плохим переговорщиком.

Трамп сделал очередное заявление, в котором сравнил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский — плохой переговорщик.