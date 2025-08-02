Грэм*: Трамп хочет мира, но готов к жесткому ответу

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, известный своей жесткой позицией в отношении Москвы, заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию, но не потерпит «ядерных шуток» со стороны России, сообщает РБК .

«Президент Трамп хочет мира, а не конфликта. Но он не Обама и не Байден — с ним шутки плохи», — написал Грэм* в Х, комментируя решение Трампа разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах».

Это заявление последовало после резкой перепалки между Трампом и зампредом Совбеза России Дмитрием Медведевым. Американский лидер сначала дал России 50 дней на урегулирование конфликта с Украиной под угрозой 100% пошлин, но затем сократил срок до 10 дней, выразив «сильное разочарование» в президенте Путине.

Медведев ответил намеком на систему «Периметр» («Мертвая рука»), которая гарантирует автоматический ядерный ответ даже при уничтожении командных пунктов. «Пусть вспомнит про „ходячих мертвецов“, — написал он. Трамп в ответ пригрозил, что „слова могут привести к непредвиденным последствиям“, и отдал приказ о переброске подлодок.

Параллельно Грэм* продвигает законопроект о 500% пошлинах на товары стран, покупающих российскую нефть и не поддерживающих Украину — в первую очередь Индии и Китая.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.