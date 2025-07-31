Политолог объяснил, действительно ли Трампа задели слова Медведева

В онлайн-дискуссию между зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и сенатором США Линдси Грэмом* вмешался американский президент Дональд Трамп. По мнению политолога Александра Асафова, это объясняется определенными причинами, сообщает «ФедералПресс» .

«Трампу нужен какой-то повод, чтобы сообщить миру о своем отношении либо к „умирающей индийской и российской экономике“, либо к грядущим санкциям, на которые он то возлагает надежды, то теряет. Я не думаю, что его что-либо задело, хотя те рациональные вещи, о которых пишет Дмитрий Анатольевич, вполне могли по честолюбию Трампа проехать. Думаю, что это не является личным отношением, хотя, может быть, именно так и выглядит», — отметил эксперт.

Как утверждает Асафов, это личная медийная кампания Трампа, направленная на закрепление идей о великой пошлинной войне.

Ранее Медведев отреагировал на публикацию в социальной сети американского президента Дональда Трампа, содержащую резкие заявления в отношении самого Медведева, Российской Федерации в целом и торговых партнеров Москвы, часть из которых является союзниками Соединенных Штатов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.