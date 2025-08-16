сегодня в 11:37

Грэм*: конфликт завершится до Рождества при саммите Зеленского, Трампа и Путина

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм* в посте в соцсети Х допустил, что конфликт на Украине может закончиться «задолго до Рождества», то есть, 25 декабря. Однако это произойдет только если президенты России Владимир Путин, Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп встретятся лично, сообщает РИА Новости .

При этом Грэм* не исключает, что провести такую встречу не удастся. В таком случае Трамп введет санкции против РФ и государств, которые покупают ее газ и нефть.

Переговоры Путина и Трампа прошли вечером 15 августа. Они состоялись в американском Анкоридже на Аляске.

Ранее Зеленский заявил, что 18 августа поедет в Вашингтон. Там он встретится с президентом США Дональдом Трампом.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.