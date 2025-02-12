Готовы сесть за стол переговоров: Умеров сделал заявление об окончании конфликта

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что Киев готов сесть за стол мирных переговоров с Москвой, чтобы обсудить завершение конфликта, сообщает РИА Новости .

Украинский министр написал об этом в соцсети. По словам Умерова, Украина готова к переговорам с Россией.

При этом он добавил, что «справедливый мир» будет возможен только в том случае, если «Украина будет сильной на поле боя».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров с РФ. Он потребовал, чтобы США и Европа предоставили Украине гарантии безопасности. Только после этого, по словам Зеленского, Киев будет готов провести мирные переговоры.