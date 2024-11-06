По его словам, Киев может на это пойти, но российские войска смогут отразить нападение. Украине это нужно, чтобы дать результат своим «западным хозяевам».

«Послушайте, она (Украина — ред.) ничего не решает. Ни генералы, ни их президент — они марионетки. Решают другие генералы, как правило, с американскими погонами. А в отдельных случаях с другими погонами стран-участников НАТО», — отметил Клинцевич.

В ближайшее время следует ожидать обострения ситуации, но для Киева это закончится плачевно, подчеркнул эксперт. У него нет сомнений в том, что российские Вооруженные силы сейчас активно готовятся к отражению наступления.