Готовы к наступлению ВСУ: как будут развиваться события в российском приграничье
Бывший член Совфеда РФ и лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что РФ готова отразить новое наступление Вооруженных сил Украины в приграничных зонах, сообщает Общественное Телевидение России.
По его словам, Киев может на это пойти, но российские войска смогут отразить нападение. Украине это нужно, чтобы дать результат своим «западным хозяевам».
«Послушайте, она (Украина — ред.) ничего не решает. Ни генералы, ни их президент — они марионетки. Решают другие генералы, как правило, с американскими погонами. А в отдельных случаях с другими погонами стран-участников НАТО», — отметил Клинцевич.
В ближайшее время следует ожидать обострения ситуации, но для Киева это закончится плачевно, подчеркнул эксперт. У него нет сомнений в том, что российские Вооруженные силы сейчас активно готовятся к отражению наступления.