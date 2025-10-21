Государства ЕС могут устроить провокацию во время полета самолета Путина

Эксперт Ордуханян: в ЕС не понимают всех последствий провокации с бортом Путина

Есть вероятность, что правительства Польши или иных государств ЕС захотят организовать провокацию, если самолет президента РФ Владимира Путина окажется в их воздушном пространстве. Наиболее чудовищные прогнозы касательно планов стран Европы нередко сбываются, сообщил в беседе с Газета.ru политолог Рафаэль Ордуханян.

«Уже сейчас многие европейские политики открыто говорят, что без российского президента украинская проблема была бы решена очень быстро. Это совершенно конкретный посыл, который никто не пытается скрывать», — отметил Ордуханян.

Политолог призвал не удивляться словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что самолет президента РФ могут принудительно посадить, если он окажется в воздушном пространстве европейской страны. Он также напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера, и у Варшавы имеются соответствующие обязательства.

Ордуханян добавил, что основная проблема в работе с политиками ЕС заключается в их «некомпетентности и неадекватности». Они не понимают, что в случае провокации в отношении президента РФ, Кремль даст молниеносный и разрушительный ответ.

Встречу Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом планируется провести в венгерском Будапеште. Глава РФ может полететь туда через воздушное пространство некоторых европейских государств.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.