Госсекретарь США сделал заявление по территориальным уступкам Украины

Рубио: Украина не вернет Россию на позиции 2014 года

Украина не сможет отвоевать территории, которые вернула Россия с 2014 года, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости .

«Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал госсекретарь во время брифинга с журналистами.

Американский чиновник добавил, что и Москве придется пойти на определенные «трудные» шаги для прекращения конфликта.

Рубио подчеркнул, что США будут сверять позиции России и Украины.

Переговоры американской и украинской делегаций запланированы на 12 марта, они пройдут в Саудовской Аравии.