Госсекретарь США сделал заявление по территориальным уступкам Украины
Рубио: Украина не вернет Россию на позиции 2014 года
Украина не сможет отвоевать территории, которые вернула Россия с 2014 года, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.
«Украине будет очень трудно в течение любого разумного периода времени заставить русских вернуться на позиции 2014 года», — сказал госсекретарь во время брифинга с журналистами.
Американский чиновник добавил, что и Москве придется пойти на определенные «трудные» шаги для прекращения конфликта.
Рубио подчеркнул, что США будут сверять позиции России и Украины.
Переговоры американской и украинской делегаций запланированы на 12 марта, они пройдут в Саудовской Аравии.