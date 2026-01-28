Госсекретарь США Марко Рубио раскрыл детали гарантий безопасности для Украины

Выступая перед комитетом Сената по международным отношениям, он заявил, что, несмотря на американские обязательства, на украинской территории будут размещены исключительно европейские воинские контингенты.

«На практике эти гарантии безопасности сводятся к размещению ограниченного контингента европейских войск — главным образом французских и британских — и к американским гарантиям безопасности», — пояснил глава Госдепартамента.

Ранее Рубио сообщал, что стороны уже достигли общего понимания по этому вопросу. По его словам, договоренности предполагают размещение небольшого европейского контингента, преимущественно французского, в то время как США возьмут на себя обязательства по обеспечению безопасности, не размещая при этом собственных войск.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.