Великобритания и Франция провоцируют РФ на конфликт, когда говорят о планах отправить войска на Украину. При этом оба государства были союзниками СССР во Второй мировой войне, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РИА Новости .

Он напомнил о заявлениях РФ о том, что все иностранные солдаты на Украине — легитимная цель для ВС России. На фоне этого у Фицо возник ряд вопросов.

«Это о мире или о схватке? Хотим любой ценой развязать войну? О чем на самом деле речь?» — спросил премьер-министр Словакии.

Фицо добавил, что его страна не собирается отправлять солдат на Украину. При этом Словакия готова и дальше сотрудничать с Киевом по воплощению в жизнь взаимовыгодных гражданских проектов.

