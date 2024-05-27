Госдума РФ продлит работу в весеннюю сессию до 5 августа

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента продлит свою работу в текущую сессию до 5 августа. Затем депутаты до сентября уйдут в отпуск, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

«Такое решение было принято на заседании совета ГД», — сказал Володин.

Соответствующее постановление депутаты Госдумы рассмотрит на заседании 28 мая.

Спикер ГД подчеркнул, что с 1 по 14 сентября будут посвящены региональным вопросам. В это время состоится Единый день голосования на выборах различного уровня в стране. Депутатам необходимо поддерживать кандидатов от своих политических партий.

8 сентября в стране пройдет Единый день голосования. В этот день состоятся выборы глав регионов в 20 субъектах РФ, в том числе губернаторов Калининградской, Кемеровской и Тульской областей, а также Хабаровского края.

Ранее в Госдуме РФ предложили сократить рабочую пятницу для женщин. Инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать в выходные дни, а также качественно проводить время с семьей, что положительно скажется на демографии.