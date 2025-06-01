Госдеп: у США есть свои требования по урегулированию украинского конфликта

Официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что у США есть свои требования по урегулированию конфликта на Украине, но решения должны принимать в Москве и Киеве, сообщает РИА Новости .

«Президент очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия. — прим. ред.) уже должно быть между сторонами — между Украиной и Россией… Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них», — отметила она.

США настаивают на участии Киева в переговорах с Москвой в Стамбуле 2 июня. Вашингтон может надавить на Украину в этих целях.

Переговоры делегаций двух стран запланировано провести в Стамбуле 2 июня. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Киев согласен встретиться с РФ, но сначала хочет получить от Москвы меморандум об урегулировании конфликта.