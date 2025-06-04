Госдеп: телефонный разговор Трампа и Путина стал частью усилий США по Украине
Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что переговоры американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стали частью дипломатических усилий США по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
«Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям», — заявила она.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.
Главы двух стран обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием, но вопросы меморандумов не поднимались.