Госдеп: телефонный разговор Трампа и Путина стал частью усилий США по Украине

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что переговоры американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина стали частью дипломатических усилий США по урегулированию украинского конфликта, сообщает РИА Новости .

«Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям», — заявила она.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил распространившуюся в СМИ информацию, что 4 июня президент РФ Владимир Путин по телефону пообщался с американским лидером Дональдом Трампом.

Главы двух стран обсудили в том числе украинский кризис и намерение вместе работать над его урегулированием, но вопросы меморандумов не поднимались.