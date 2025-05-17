Госдеп: стратегия истощения РФ провалилась, Трамп стремится к миру на Украине

Заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что западная стратегия ведения войны на истощение против России не дала результатов, поэтому американский лидер Дональд Трамп стремится содействовать достижению мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает ТАСС .

«Он (Трамп-ред.) пытается свести (за столом переговоров-ред.) две стороны в войне. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться», — сказала Ортэгус в интервью телеканалу Fox News.

Она подчеркнула, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась вести игру войны на истощение с Россией, но в действительности данная стратегия с Москвой не работает.

Дипломат добавила, что действующая американская администрация во главе с Трампом усердно работает над проведением мирных переговоров, чтобы завершить российско-украинский конфликт.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что у президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время нет козырей в переговорной позиции с Россией по урегулированию украинского конфликта.