Госдеп США заявил об исключительных интересах Вашингтона в Западном полушарии

«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в сообщении.

Публикация появилась после того, как 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были захвачены и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом по обвинениям, включающим «наркотерроризм».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что одной из причин операции стало опасение превращения Венесуэлы в плацдарм для действий против США.

