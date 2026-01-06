Госдеп США заявил об исключительных интересах Вашингтона в Западном полушарии
Официальный аккаунт Государственного департамента США в социальной сети X опубликовал заявление, в котором провозгласил Западное полушарие исключительной зоной интересов Соединенных Штатов.
«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — говорится в сообщении.
Публикация появилась после того, как 3 января США провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой были захвачены и вывезены в Нью-Йорк президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом по обвинениям, включающим «наркотерроризм».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что одной из причин операции стало опасение превращения Венесуэлы в плацдарм для действий против США.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.