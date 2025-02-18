Государственный департамент США полагает, что один единственный диалог с Россией не приведет к устойчивому миру, сообщает «Царьград» .

Тем не менее, встреча, прошедшая в Эр-Рияде, стала важным шагом к достижению стабильности, пишет Reuters.

В американском Министерстве иностранных дел отметили, что телефонные разговоры и встречи между Россией и США не являются достаточными для создания «устойчивого мира», однако диалог в Эр-Рияде можно рассматривать как важный прогресс в этом контексте.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в ходе встречи делегаций удалось обсудить снятие ограничений для экономического сотрудничества двух стран.