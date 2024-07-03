Госдеп США по поручению Байдена направит Украине 150 млн долларов

«Я поручаю государственному секретарю… Направить 150 миллионов долларов на оборонные статьи и услуги министерства обороны, военное образование и подготовку для предоставления помощи Украине», — говорится в документе.

Блинкен также по поручению Байдена определит, нужно ли Украине еще направить 12 млн долларов, исходя из интересов национальной безопасности США.

Ранее Белый дом опроверг сообщение американских СМИ о том, что Байден может снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов. По сообщениям журналистов, американский лидер об этом якобы задумался после неудачных дебатов с бывшим президентом Америки Дональдом Трампом.