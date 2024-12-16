Госдеп США объявит новые санкции против Грузии

«Мы очень сильно обеспокоены из-за состояния демократии в Грузии и действиями, которые предпринимает [партия] „Грузинская мечта“ для ее подрыв», — сообщил он, добавив, что Вашингтон готовит определенные ограничительные действия.

Ранее США ввели санкции против грузинских политиков и силовиков.

К ограничениям примкнули страны Балтии и Украина.