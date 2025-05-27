Госдеп: слова Трампа о России не следует рассматривать как разочарование

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявил, что слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о РФ не следует рассматривать как разочарование американского лидера, сообщает РИА Новости .

«Это заявление человека, который руководит мирными усилиями в стольких разных регионах. Он ясно дает понять и абсолютно открыт о своем мнении. Думаю, России следует серьезно к этому относиться, американцы точно так относятся», — отметил он.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Хозяин Белого дома считает, что он якобы спас Россию от «многих плохих вещей», однако российский лидер этого «не понимает».

На днях Трамп уже критиковал Путина, заявляя о недовольстве российскими ударами по военным объектам на Украине. Республиканец также допускал, что может ввести новые антироссийские санкции.