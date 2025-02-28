Госдеп сделал сообщение об итогах встречи делегаций США и России

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Госдеп: делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивную дискуссию

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивную дискуссию, определили первые шаги к стабилизации работы дипмиссий, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепа.

Представители России и США после встречи в американской дипмиссии в Стамбуле договорились о новой встрече в ближайшем будущем.

Стороны провели в Стамбуле конструктивную дискуссию и определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий.

Делегации провели за столом переговоров более шести часов в четверг, не сделав изначально ни одного заявления по итогам работы.

В частности, указывалось, что в диалоге мог принимать участие будущий посол России в США Александр Дарчиев.