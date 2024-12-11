Госдеп одобрил контракт на 266 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на сумму в 266 млн долларов на обслуживание F-16 для Украины, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что Госдеп одобрил возможную продажу украинскому правительству услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 млн долларов.

Контракт касается запчастей и техподдержки.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о новом пакете военной помощи для Киева на сумму 725 миллионов долларов, в то время как общее финансирование, выделенное администрацией американского президента Джо Байдена на эти цели, достигло 62 миллиарда долларов.