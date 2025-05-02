Госдеп: До точки выхода США из переговоров по Украине не дошло

США могут выйти из переговоров по Украине, но пока сохраняют участие

Администрация США рассматривает возможность выхода из мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если в ближайшее время не будет достигнут существенный прогресс, сообщает РИА Новости .

Представители Госдепартамента подчеркнули, что пока «до этой точки не дошло», но Вашингтон ожидает более активных шагов от сторон конфликта.

По данным источников, американская дипломатия продолжает работать в рамках многосторонних консультаций, однако сохраняет жёсткую позицию: если переговоры зайдут в тупик, США могут временно свернуть своё участие. Это решение связывают с нежеланием Вашингтона поддерживать «диалог ради диалога» без реальных перспектив деэскалации.

В то же время в Госдепе отметили, что пока переговорный процесс продолжается, и США остаются ключевым участником международных усилий по поиску мирного решения. Официальный представитель ведомства уточнил, что американская сторона «не закрывает двери для дипломатии», но готова пересмотреть свою роль, если переговоры окажутся бесплодными.

Ранее некоторые западные СМИ сообщали о растущем разочаровании Вашингтона в темпах переговорного процесса, особенно на фоне продолжающихся боевых действий. Однако, по данным источников, США пока не предъявляют ультиматумов и не называют конкретных сроков для «прорыва» в диалоге.