Globe and Mail: Канада обдумывает отправку войск в Гренландию

Канада на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию разработала планы по отправке небольшого контингента войск на остров для учений совместно с другими членами НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Globe and Mail.

«Небольшое число канадских военных могут отправиться в Гренландию на этой неделе в качестве участников проводимых Данией военных учений НАТО, если премьер-министр (Марк Карни. — Прим. Ред.) подпишет план», — говорится в сообщении.

Ранее группа, состоящая из 13 немецких военнослужащих, прибыла в Гренландию 15 января. О похожих намерениях заявляли и другие европейские государства, включая Данию, Францию, Швецию, Норвегию, Финляндию, Великобританию и Словению.

17 января Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social сообщил о планах США ввести 10-процентные пошлины в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Пошлины будут действовать до достижения соглашения о «полном и окончательном приобретении» Гренландии США. Указанное решение должно вступить в силу 1 февраля, с последующим увеличением ставки до 25% с 1 июня.

Кроме того, Трамп высказал критику в адрес европейских стран за их намерение направить войска в Гренландию, назвав это «рискованной затеей». Позднее появилась информация, что Германия эвакуирует своих военных с острова.

