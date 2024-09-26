В Нью-Йорке приняли «Пакт будущего», который уравнивает в правах неправительственные организации со странами. Они смогут участвовать в работе ООН наравне, что не устраивает государства глобального Юга, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Пакт имеет большое количество недостатков. Однако ключевой из них заключается в том, что негосударственные организации получат расширенные права для работы в ООН.

У многих стран, которые только развиваются, нет такого количества денег, чтобы спонсировать и развивать свои НПО. Поэтому подобные организации, скорее всего, будут использоваться Западом для противодействия позициям развивающихся стран мира.

В Организации объединенных наций одобрили «Пакт будущего». В нем также предлагают провести реформу совета безопасности организации. Помимо этого, в нем страны пообещали защищать гражданских в вооруженных конфликтах и соблюдать взятые обязательства по разоружению.

РФ выступала против принятия пакта, поскольку в нем есть спорные пункты. Москва предлагала продолжить их обсуждение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Запад ставит Украину во главу угла всего, что обсуждается в организации. США идут на такой шаг, даже несмотря на обострение на Ближнем Востоке.