Global Times: преимущество в разведке стало причиной успеха США в Венесуэле

Китайский военный эксперт Ван Юфэй считает, что Соединенные Штаты провели успешную военную операцию в Венесуэле благодаря преимуществе в разведке и использованию средств радиоэлектронной борьбы, парализовавших возможности военно-воздушных сил и ПВО латиноамериканской страны, сообщает газета Global Times .

«Оборонные возможности Венесуэлы могут быть уязвимы перед лицом США, особенно при наличии у американцев разведывательной информации о местонахождении президента», — объяснил Чжан Цзюньшэ.

Военный эксперт добавил, что у Вашингтона также есть преимущества в разведке, включая подкуп военных командиров или чиновников, которые обладают информацией о целях миссий.

Второго января президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о начале военной операции против Венесуэлы. Президента Николаса Мадуро задержали и доставили в следственный изолятор Нью-Йорка. После задержания Мадуро глава Белого дома заявил, что произошедшее с венесуэльским лидером «может произойти с каждым».

Кроме того, Трамп назвал военные действия против Венесуэлы серьезным предупреждением для всех государств. По его словам, это сигнал тем, кто решит посягнуть на суверенитет Соединенных Штатов.

