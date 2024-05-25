Главы Минфинов стран G7 назвали условие для разблокировки российских активов

сегодня в 13:22

Главы стран «Большой семерки» заявили, что Россия сможет разблокировать замороженные активы только в том случае, если выплатит Украине компенсацию, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Данное заявление уже согласовали главы Минфинов G7. «Большая семерка» планирует изучить опыт Евросоюза о получении прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

По предварительной информации, варианты оказания финансовой помощи Киеву планируют озвучить на саммите глав стран, входящих в G7, уже в середине июня.

Ранее Венгрия заблокировала одобренный Евросоюзом план об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины. Речь идет о сумме примерно в 190 млрд евро.