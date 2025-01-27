Главы МИД стран ЕС договорились смягчить санкции против Сирии

Главы МИД стран, входящих в Евросоюз, 27 января договорились смягчить санкции против Сирии, но это решение в любой момент может измениться, если власти этой страны начнут двигаться не в том направлении, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, пишет РИА Новости .

«Главы МИД стран ЕС только что договорились по дорожной карте смягчения санкций против Сирии», — сообщила Каллас, подчеркнув, что в ЕС будут наблюдать за тем, в какую сторону будут двигаться новые власти Сирии.

В первую очередь смягчение ограничений начнется в сфере транспорта и энергетики. По словам Каллас, ряд европейских министров уже посетили Дамаск с целью наладить отношения с новой властью в Сирии после ухода президента Башара Асада.

Ранее Каллас сообщила, что на том же заседании главы МИД стран ЕС договорились продлить санкции в отношении России. Ограничения против нашей страны должны были истечь 31 января 2025 года, но теперь будут действовать еще шесть месяцев.