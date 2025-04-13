Главред RT провела исторические параллели с разделом Польши

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян высказала предположение, что земли бывшей Украины могут подвергнуться разделу по аналогии с историческим разделом Польши в XVIII веке.

Россия, по утверждению Симоньян в эфире программы «Право знать» на ТВЦ, претендует только на «русские территории» с населением, разделяющим общую культуру и язык.

Предполагается создание буферной зоны между российскими территориями и остальной Украиной. Оставшиеся территории, по версии журналистки, могут быть распределены между другими заинтересованными сторонами

Симоньян подчеркнула, что Россия намерена присоединить только те регионы, «где нам рады». Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем Украины в российском медиапространстве.

Ранее Симоньян прокомментировала решение Киева о введении санкций против российских СМИ.