Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в эфире программы «Право знать» сделала скандальное заявление о пристрастии к запрещенным веществам украинского лидера Владимира Зеленского.

Симоньян сослалась на встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале, заявив, что «нормальный человек» не мог бы так себя вести без воздействия наркотиков.

Она также предрекла украинскому президенту судьбу экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили — тюремную больницу или смерть от передозировки.

Ранее Симоньян сделала предположение о территориальном разделе Украины по польскому сценарию.