Глава ЦИК призвала страны СНГ не обращать внимания на критику Запада
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала СНГ игнорировать критику своих электоральных кампаний со стороны стран Запада, пишет РИА Новости.
«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — сказала она белорусскому телеканалу «Беларусь 1».
По ее словам, западные наблюдатели на выборах предвзяты в оценках.
Ранее сообщалось, что в Киеве боятся, что Соединенные Штаты перестанут помогать Украине, если Дональд Трамп станет президентом.