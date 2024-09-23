Глава ЦИК призвала страны СНГ не обращать внимания на критику Запада

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала СНГ игнорировать критику своих электоральных кампаний со стороны стран Запада, пишет РИА Новости .

«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — сказала она белорусскому телеканалу «Беларусь 1».

По ее словам, западные наблюдатели на выборах предвзяты в оценках.

Ранее сообщалось, что в Киеве боятся, что Соединенные Штаты перестанут помогать Украине, если Дональд Трамп станет президентом.