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В Киеве боятся, что Соединенные Штаты перестанут помогать Украине, если Дональд Трамп станет президентом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на материал Washington Post (WP).

Ситуация в украинском конфликте дошла до критической точки. В ближайшие месяцы может начать вырисовываться исход кризиса, считают в WP.

Украинские власти сильно встревожены дальнейшими действиями Соединенных Штатов после ноябрьских выборов президента. Из-за развязанной республиканцами борьбы вокруг поставок оружия Украине, произошла задержка передачи техники ВСУ. Из-за этого у Киева ухудшилась ситуация на поле боя.

В Washington Post напомнили, что пакет крупной помощи, который действующий президент Джо Байден отправит перед выборами в США, может стать последним для Украины. Поэтому политика призвали наполнять его с учетом этого.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден и британский премьер Кир Стармер провели встречи ночью 14 сентября. На ней политики не приняли решение, дадут ли ВСУ возможность атаковать территорию РФ.